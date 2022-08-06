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Giriş Tarihi: 6.8.2022 09:48

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da sigara paketlerinin içerisinde uyuşturucu madde satışı yapan iki kişi; Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki ilçede uyuşturucu madde satışı yapan E.A. ve S.D. isimli iki kişiyi yakaladı.

Uyuşturucu maddeleri sigara paketleri içerisinde sattıkları tespit edilen uyuşturucu madde satıcılarının adreslerinde, üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda tek tek paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş toplamda 26,835 gram Esrar maddesi, 116,80 gram uyuşturucu madde imalatında kullanılan etken madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin lira nakit para, 5,41 gram Kokain maddesi ve 3,71 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen iki uyuşturucu madde satıcısından E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.D. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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