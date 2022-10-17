İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar, Bahçelievler ve Fatih İlçeleri'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Dört uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu | Video

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda üç kilo 445 gram Esrar maddesi, 860 gram Kokain maddesi, dokuz bin 442 adet uyuşturucu hap, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan üç hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, 50 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 63 bin 780 lira, 365 dolar, 370 euro ele geçirildi. Paraların bir bölümü baskın düzenlenen adreslerden birinde çaydanlığın içerisine saklanmış halde bulundu. İki uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon anları ve uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği anlar polis kameralarına yansıdı.