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Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:19 Son Güncelleme: 31.10.2022 09:32

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da sigara paketleriyle uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi; Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Uyuşturucu haplar sigara paketinin içerisinde bulundu.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sultanbeyli İlçesi Hamidiye Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese baskın düzenledi. B.C.Y. isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 16,2 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen iki bin 465 lira nakit para, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan iki cep telefonu, 52 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplar sigara paketinin içerisinde bulundu. B.C.Y.'nin söz konusu uyuşturucu hapları sigara paketlerinde sattığı iddia edildi. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen B.C.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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