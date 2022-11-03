İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Küçükçekmece, Fatih, Sultangazi, Bakırköy ve Beylikdüzü İlçeleri'nde peş peşe beş farklı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yedi uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Üç adreste ve üç araçta yapılan aramalarda 176 kilogram Hint Keneviri (Marihuana), 64 kilo 495 gram Kokain maddesi, sekiz kilo 70 gram Metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda 248 kilo 565 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Yedi uyuşturucu madde satıcısı da "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.