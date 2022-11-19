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Giriş Tarihi: 19.11.2022 12:09

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul’daki Ambarlı Limanı’nda düzenlenen operasyonda ahşap bloklar arasına saklanmış 22 kilo 880 gram “Likit Kokain” maddesi ele geçirildi. Üç uyuşturucu madde satıcısı yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yurt dışından ülkemize deniz yoluyla uyuşturucu madde sevk edileceğini tespit etti. Ambarlı Limanı'nda operasyon yapıldı. Üç uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Konteynerler içerisinde yapılan aramalarda ahşap blokların arasına gizlenmiş halde toplamda 22 kilo 880 gram "Likit Kokain" maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen üç uyuşturucu madde satıcısı da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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