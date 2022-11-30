İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı Güneştepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese baskın yaptı. Operasyonda F.E. (38) isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda dört parça halinde vakumlu poşetler içerisinde ve satışa hazır halde toplam 1.990 gram Skunk maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen F.E. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.