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Giriş Tarihi: 30.11.2022 13:57

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da uyuşturucu madde ticareti yapan bir kişi; iki kilograma yakın uyuşturucu maddeyle Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı Güneştepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese baskın yaptı. Operasyonda F.E. (38) isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda dört parça halinde vakumlu poşetler içerisinde ve satışa hazır halde toplam 1.990 gram Skunk maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen F.E. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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