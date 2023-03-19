İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyurt, Çatalca ve Beylikdüzü ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik tespit edilen bazı adreslerle uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir taksiye operasyon düzenledi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adres ve bir takside yapılan aramada 26 kilogram sıvı metamfetamin, 10 kilogram skunk, 5 bin litre eroin yapımında kullanılan asit anhidrit, 5 bin litre metamfetamin yapımında kullanılan asetik asit, 850 kilogram sodyum karbonatq ve 50 adet tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen yüklü miktarda para ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı taksiye operasyon kapsamında el konuldu. 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.