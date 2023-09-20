İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine yönelik başarlı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğün ekipleri, Bulgaristan'dan ülkemize hasta nakil aracıyla uyuşturucu sokmak isteyen Bulgaristan uyruklu 2 zehir taciri yakalandı. 84 kilogram skunk ve 32 kilogram kokain uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Eyüpsultan ilçesindeki operasyonda ise; Bosna Hersek uyruklu 4 zehir taciri yakalandı, 44.5 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.

ZEHİR TACİRLERİNİN HER AN ENSELERİNDEYİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik ederken "Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Nerede olurlarsa olsunlar onlara hayatı dar etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.