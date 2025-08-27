İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 750 bin hap ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Esenler ve Bağcılar ilçelerinde operasyon düzenledi. Belirlenen 4 adres ve 1 araca eş zamanlı baskın yapıldı.

30 KOLİ İÇİNDE 750 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, bir araçta ve iş yerlerinde toplam 30 koli içerisinde 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucunun, İstanbul genelinde piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Bu mücadele, evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için verdiğimiz kararlı bir savaştır." İfadelerini kullandı.