İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Aracın kasasında bulunan uyuşturucunun piyasa değeri 17 milyon

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; gizli bölmelerine uyuşturucu maddeler saklanmış olan ve "Zula" olarak adlandırılan bir araçta Bahçelievler İlçesi'nde arama yaptı.

Aracın tekerlekleri söküldü ve kesilen kasasının içerisine yerleştirilmiş halde piyasa değeri 17 milyon lira olan 121 kilo 400 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen uyuşturucu kuryesi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.