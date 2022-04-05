İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Tuzla İlçesi'nde bir uyuşturucu satıcısını araçla takibe aldı. Uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen şüphelinin kullandığı kapalı kasa araca operasyon düzenlendi. A.B. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda; bavullara yerleştirilmiş halde ve paketler halinde 190 kilo 600 gram Hint Keneviri ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Operasyon ve uyuşturucu maddelerin bulunduğu anlar polis kameralarına yansıdı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bavul bavul zehirle yakalandılar