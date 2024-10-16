İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Çay paketi ve salça kavanozunda buldular

İstanbul Emniyeti Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir otobüs firmasının tarifeli seferine emaneten verilmek istenen koliyi şüphe üzerine incelemeye aldı.





Kolideki çay paketi ve salça kavanozu içerisinde çay ve salçayla kamufle edilmiş halde toplamda 126 gram Metamfetamin maddesi bulundu. Bir ruhsatsız tabanca ve dört mermi ele geçirildi. Kimlik bilgileri tespit edilen S.T. (22), B.M. (21) ve S.T. (23) isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Üç kişi de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.