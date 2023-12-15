İstanbul’da uyuşturucu operasyonu… Fare zehiriyle yakalandılar

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; şüphe üzerine bir aracı durdurdu. A.İ, M.A.A, B.F. ve A.S. isimli dört kişi yakalanarak gözaltına alındı. 833 uyuşturucu hap, 767,79 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 99 gram Marihuana maddesi, 3,58 gram Metamfetamin maddesi, sentetik uyuşturucu Bonzai imalatında kullanılan tiner ve fare zehiri, satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan iki cep telefonu ve yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 550 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.İ. ve M.A.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer iki şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.