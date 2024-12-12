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Giriş Tarihi: 12.12.2024 11:10 Son Güncelleme: 12.12.2024 11:55

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu… İki adres ve iki araçta ele geçirdiler

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; 169 kilo 260 gram uyuşturucu madde ve bir milyon 16 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu… İki adres ve iki araçta ele geçirdiler

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt ve Başakşehir İlçeleri'nde iki adres ve iki araca yönelik operasyon düzenledi. Sekiz uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan detaylı aramalarda 95 kilo 500 gram Metamfetamin maddesi, 73 kilo 760 gram Kokain maddesi ve bir milyon 16 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen sekiz uyuşturucu madde satıcısı da tutuklandı.

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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu… İki adres ve iki araçta ele geçirdiler
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