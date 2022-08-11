İstanbul Polisi; Zeytinburnu İlçesi Gökalp Mahallesi'ndeki bir iş yerinde R.D. ve K.A. isimli iki kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyon sonucunda iki uyuşturucu madde satıcısı da suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! İki zehir taciri yakalandı | Video

Yapılan aramalarda kısaca "MET" olarak adlandırılan dört kilo 55 gram "Metamfetamin" isimli uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen iki bin 505 lira nakit para, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan üç cep telefonu ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen iki uyuşturucu madde satıcısı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.