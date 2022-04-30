İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! İki zehir tacirine suçüstü

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese baskın düzenledi. Yabancı uyruklu M.A.S. ve M.E. isimli uyuşturucu madde satıcıları yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde satıcılarının "Depo" olarak kullandıkları adreste yapılan aramalarda 30 adet paketlenmiş satışa hazır halde toplam ağırlığı 53,5 gram olan Eroin maddesi, 230 gram uyuşturucu madde ve paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen iki uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.





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