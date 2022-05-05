İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Kaldığı evi seraya dönüştüren zehir tacirine suçüstü

İstanbul Polisi; Gaziosmanpaşa İlçesi Yıldız Tabya Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde yetiştirildiğini tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda Ö.K. isimli uyuşturucu satıcısı yakalandı.
Adreste yapılan aramalarda; 109 gram uyuşturucu madde, 48 gram uyuşturucu madde tohumu, 41 adet uyuşturucu hap, 12 adet uyuşturucu fidesi, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan led ışıklar, termometreler ve havalandırma düzenekleri ele geçirildi.
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