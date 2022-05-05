Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Kaldığı evi seraya dönüştüren zehir tacirine suçüstü
Giriş Tarihi: 5.5.2022 10:46 Son Güncelleme: 5.5.2022 10:58

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Kaldığı evi seraya dönüştüren zehir tacirine suçüstü

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Kaldığı evi seraya dönüştüren zehir tacirine suçüstü

İstanbul’da kaldığı adresi seraya dönüştüren ve uyuşturucu madde yetiştirerek satan bir kişi suçüstü yakalandı.

İstanbul Polisi; Gaziosmanpaşa İlçesi Yıldız Tabya Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde yetiştirildiğini tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda Ö.K. isimli uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda; 109 gram uyuşturucu madde, 48 gram uyuşturucu madde tohumu, 41 adet uyuşturucu hap, 12 adet uyuşturucu fidesi, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan led ışıklar, termometreler ve havalandırma düzenekleri ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Kaldığı evi seraya dönüştüren zehir tacirine suçüstü

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Kaldığı evi seraya dönüştüren zehir tacirine suçüstü
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