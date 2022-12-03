İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca Bonzai ile suçüstü yakalandılar

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Merkez Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir aracı durdurdu. Y.M. ve O.D. gözaltına alındı.

Araçta ve ikilinin adreslerinde yapılan aramalarda üç kilo 370 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 129 gram Skunk maddesi, 105 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan üç cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen beş bin 635 lira nakit para ele geçirildi.

İki suç ortağı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.