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Giriş Tarihi: 9.6.2022 10:44

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu... Özel düzenek kurmuşlar

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu... Özel düzenek kurmuşlar

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; özel ısıtma, ışıklandırma ve havalandırma düzenekleri kurularak “Hint Keneviri” ismi verilen uyuşturucu madelerin yetiştirildiği iki adrese baskın yaptı. Dört kişi gözaltına alındı. Saksı ve bardaklara ekilmiş 40 kök Hint Keneviri ve 111 adet Hint Keneviri tohumu ele geçirildi.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Çekmeköy Baklacı ve Madenler Mahalleleri'nde bulunan iki adreste uyuşturucu madde imal edildiğini tespit etti. İki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.Y., G.D., M.Ö. ve M.A. isimli dört kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde "Hint Keneviri" ismi verilen uyuşturucu maddeleri yetiştirmek için özel ısıtma, ışıklandırma ve havalandırma düzenekleri kurulduğu belirlendi. Adreslerde saksı ve bardaklara ekilmiş 40 kök Hint Keneviri, 111 adet Hint Keneviri tohumu ve 0,69 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen dört kişi de serbest bırakıldı.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu... Özel düzenek kurmuşlar
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