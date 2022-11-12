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Giriş Tarihi: 12.11.2022 09:37

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu... Veresiye defteriyle yakalandı

İstanbul’da bir uyuşturucu madde satıcısı, alacaklarını not ettiği veresiye defteri ve uyuşturucu maddelerle Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu... Veresiye defteriyle yakalandı

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Göztepe Mahallesi'nde şüphe üzerine park halinde bekleyen motosiklet sürücüsü M.K.'ya üst araması yaptı. Motosikletle de arama yapıldı. Motosikletin sürücü koltuğunun altındaki bagaj içerisinde 278 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen iki adet cep telefonu ve yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 225 lira nakit para ele geçirildi.

M.K.'nın adresine de baskın yapıldı. Adreste 217,5 gram Kokain maddesi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir adet cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinin ve alacakların takibi için kullanılan bir veresiye defteri ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen iki bin 300 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu... Veresiye defteriyle yakalandı
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