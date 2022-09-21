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Giriş Tarihi: 21.9.2022 14:21

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Yarım tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; 593 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Üç uyuşturucu madde satıcısı yakalandı ve tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Yarım tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Eyüp Sultan İlçesi'nde iki araçta ve bir adreste operasyonla arama yaptı. 593 kilogram Marihuana maddesi, bir tartı ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda üç uyuşturucu madde satıcısı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Üç uyuşturucu madde satıcısı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Yarım tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
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