İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Zehir satıcılarına suçüstü

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı olan Sancaktepe Mahallesi'nde Y.E., E.Y., İ.B., M.S., Z.S., M.S. ve M.S. isimli yedi uyuşturucu madde satıcısını suçüstü yakaladı. Yedi uyuşturucu madde satıcısının kullandıkları araçta, üstlerinde ve Bağcılar İlçesi Yüzyıl Mahallesi'ndeki ikamet adreslerinde yapılan aramalarda yedi kilo 176 gram "Skunk" isimli uyuşturucu madde, 39 gram Kokain maddesi, bin 710 adet uyuşturucu hap, 14.4 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 250 lira nakit para ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan iki cep telefonu ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen uyuşturucu satıcılarından 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.