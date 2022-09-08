Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Zehir taciri suçüstü yakalandı
Giriş Tarihi: 8.9.2022 09:49 Son Güncelleme: 8.9.2022 10:01

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Zehir taciri suçüstü yakalandı

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu yapılan bir adreste iki kilo 146 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan bir uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı. Operasyon anları ve uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği anlar polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Zehir taciri suçüstü yakalandı

İstanbul Polisi; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına peş peşe seri operasyonlar düzenledi. Fatih İlçesi Seyyid Ömer Mahallesi'nde bulunan ve uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese baskın düzenlendi. M.Z.F. isimli bir uyuşturucu madde satıcısı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda iki kilo 146 gram Eroin maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 900 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen M.Z.F. isimli uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anları ve uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği anlar polis kameralarına yansıdı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Zehir taciri suçüstü yakalandı | Video

YEDİ İLÇEDE "DAR ALAN" İLE SUÇÜSTÜ…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde İstanbul'un Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Fatih, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Şişli İlçeleri'nde gerçekleştirilen "Dar Alan" uygulamalarında ise 513 gram Esrar maddesi, 247 gram sentetik uyuşturucu Bonzai, 41 gram Metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 110 lira nakit para ele geçirildi.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Zehir taciri suçüstü yakalandı
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