İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Zehir tacirine suçüstü

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beykoz İlçesi'nde seraya dönüştürülerek Hint Keneviri yetiştirilen bir adrese baskın yaptı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Özel ışıklandırma, ısıtma ve havalandırma düzenekleri kurulmuş olan adreste saksılara ekilmiş halde 49 kök Hint Keneviri, kurutulmuş vaziyette bin 200 gram gelen 15 kök Hint Keneviri ve Hint Keneviri yetiştirmekte kullanılan bazı sera düzenekleri ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.