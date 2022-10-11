Haberler Yaşam Haberleri Dev uyuşturucu operasyonu: Türkiye'ye gönderilen kumaş toplarınının içinden 1,5 tonu aşkın uyuşturucu çıktı
Giriş Tarihi: 11.10.2022 10:16 Son Güncelleme: 11.10.2022 10:57

Dev uyuşturucu operasyonu: Türkiye'ye gönderilen kumaş toplarınının içinden 1,5 tonu aşkın uyuşturucu çıktı

İstanbul’da kumaş topları içerisine “Zula” yapılarak saklanmış bir ton 580 kilo 640 gram Marihuana maddesi ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Dev uyuşturucu operasyonu: Türkiye’ye gönderilen kumaş toplarınının içinden 1,5 tonu aşkın uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Meksika'dan İstanbul'a konteynerle uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağını tespit etti. Beylikdüzü İlçesi'nde bulunan bir limana gelen konteyner yüklü TIR'a şok operasyon düzenlendi. İki aylık teknik ve fiziki takiple çökertilen uyuşturucu çetesinin H.S., C.A., M.U., Z.Ö. ve M.S. adlı beş üyesi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Tırda yapılan detaylı aramalarda; 156 adet kumaş topunun içerisine "Zula" yapılarak saklanmış halde toplam ağırlığı bir ton 580 kilo 640 gram "Marihuana" adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Dev uyuşturucu operasyonu: Türkiye'ye gönderilen kumaş toplarınının içinden 1,5 tonu aşkın uyuşturucu çıktı
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