İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda ele geçirilenler emniyette sergilendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda birçok ilçede madde satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Beylikdüzü, Beyoğlu, Pendik ve Sancaktepe ilçelerinde çok sayıda adreste yapılan aramalarda 261 kilogram metamfetamin, 90,5 kilogram skunk, 66 kilogram eroin ve 36 kilogram kimyasal madde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda 417,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 10 şüpheli yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

ELE GEÇİRİLENLER EMNİYETTE SERGİLENDİ

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Sergiye İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Önce ele geçirilen uyuşturucu hapları inceleyen Yıldız daha sonra açıklama yaptı. Yıldız, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde son 5 gün içerisinde 4 ilçemizde yapılan operasyonlar sonucunda 10 kişi gözaltına alınmış, tamı tutuklanmıştır. Operasyonlar sonucunda 417 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiş, 36 kilogram ise katkı maddesi ele geçirilmiştir. Zehir tacirleriyle mücadelemiz planla, sürekli ve kalıcı şekilde sonuç alacak şekilde devam etmektedir. Bu mücadelemize en büyük dayanak İstanbul halkıdır. İstanbul halkımızın desteğiyle bu mücadeleyi de neslimizi ve geleceğimizi korumak adına kararlılıkla mücadelemiz devam edecek" dedi.