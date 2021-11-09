İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Uzun süreli yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Baskınlara Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

ÖZEL HAREKAT TİMLERİ ÖNLEM ALDI

Polis ekipleri koçbaşı yardımıyla kapılarını açtıkları adreslerde uzun süre arama yaptı. Aramalarda hassas burunlu narkotik köpekleri de katıldı. Yapılan aramalar sonrasında bazı şüpheliler gözaltına alındı. Operasyon ve adreslerde arama yapıldığı sırada özel harekat timleri sokak başlarında güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.