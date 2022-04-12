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Giriş Tarihi: 12.4.2022 07:26 Son Güncelleme: 12.4.2022 07:39

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon

İstanbul’da sabah erken saatlerde narkotik suçlarla mücadele polisleri tarafından İstanbul’da sokaklarda uyuşturucu satan şüphelilere çok sayıda adreste operasyon yapıldı. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde İstanbul'da Ümraniye merkezli Üsküdar, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe ve Esenyurt ilçelerinde bulunan 24 adreste operasyon yaptı. Sokaklarda uyuşturucu satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyona özel harekat timleri de katıldı. Özel harekat timleri eşliğinde adreslere giren polis ekipleri uzun süre arama yaptı.

ADRESLERDE UZUN SÜRE ARAMA YAPILDI

Operasyon ve adreslerde arama yapıldığı sırasında özel harekat timleri sokak başlarında önlem aldı. Şüphelilere ait adreslere giren polis ekipleri uzun süre arama yaptı. Yapılan aramalar sonrasında hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan 20 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon
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