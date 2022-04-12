İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde İstanbul'da Ümraniye merkezli Üsküdar, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe ve Esenyurt ilçelerinde bulunan 24 adreste operasyon yaptı. Sokaklarda uyuşturucu satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyona özel harekat timleri de katıldı. Özel harekat timleri eşliğinde adreslere giren polis ekipleri uzun süre arama yaptı.

ADRESLERDE UZUN SÜRE ARAMA YAPILDI

Operasyon ve adreslerde arama yapıldığı sırasında özel harekat timleri sokak başlarında önlem aldı. Şüphelilere ait adreslere giren polis ekipleri uzun süre arama yaptı. Yapılan aramalar sonrasında hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan 20 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.