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Giriş Tarihi: 26.7.2022 05:42

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

İstanbul'da sabah saatlerinde Üsküdar ve Pendik başta olmak üzere çok sayıda ilçede uyuşturucu satıcılarına operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon

İstanbul'da zehir tacirlerine göz açtırmayan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Narkotik ekipleri, Üsküdar ve Pendik başta olmak üzere çok sayıda ilçede onlarca adrese baskın yaptı.

ADRESLERDE UZUN SÜRE ARAMA YAPILDI

Operasyona özel harekat timleri de eşlik etti. Kapılar kuşbaşı yardımıyla açılırken narkotik polisleri adreslerde uzun süre arama yaptı. Yapılan aramalar sonrasında gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
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