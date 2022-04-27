İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Sokaklarda uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Gaziosmanpaşa başta olmak üzere 8 ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yaptı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen narkotik polislerinin operasyonuna özel harekat timleri de destek verdi.





ADRESLERDE UZUN SÜRE ARAMA

Şüphelilere ait adreslere şafak baskını yapan polis ekipleri adreslerde uzun süre arama yaptı. Operasyon ve adreslerde yapılan aramalar sırasında özel harekat timleri sokak başlarında güvenlik önlemi aldı.





Adreslerde yapılan arama sonrasında 28 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.