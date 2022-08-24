İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına suçüstü

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Avcılar İlçesi'nde bir adrese operasyon yaptı. Üç uyuşturucu madde satıcısı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları ve uyuşturucu madde satıcılarının yakalandığı anlar polis kameralarına yansıdı. Adreste yapılan detaylı aramalarda 134 gram Metamfetamin maddesi, 1.30 gram Esrar maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, 10 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 130 lira nakit para ele geçirildi.