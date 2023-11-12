İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 16 şüpheli tutuklandı

İstanbul Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Uyuşturucu madde ile mücadele" kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar tespit edildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Tespit edilen şahısların uyuşturucu maddeleri, Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde 7 ayrı adreste depoladıkları tespit edildi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalanırken 31 kilo uyuşturucu madde ve 90 bin adet hap şeklinde uyuşturucu ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Yakalanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 71 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.