İstanbul’da vahşet: Alkan Atılkan’ı başından vurdular! Gözümün önünde öldü!

"SEN BENİM ABİMİ BİTİRDİN"



Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinden Sevda Yurtduymaz, "Genç çocuklardı. 19 -20 yaşlarındaydı. Bir tanesi, diğerine 'Sen benim abimi bitirdin' dedi. Balkondan herkes seslendi. Kimse umursamadı. Buradan 3-4 el silah sesi duyulmuş. Balkona çıkmadım. Gençlerdi zaten. Binadan seslendim. Ben böyle bir şeyi durdurabilsem aşağı kapıyı açarım. Çocuk içeri kaçsın diye. Olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedim. Gençlerdi belki yapmazlar diye düşündüm ama öldürülmüş çocuk" dedi.



"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ÖLDÜ"

Yaşananları anlatan cadde esnafı Şükrü Ceylan, "Tartışma yaptıktan sonra benim dükkanın önünden geçerken vuran arkadaş, 'Gelme üstüme' dedi'. O da ısrarla geldi. Burada ayağı takıldı. Ayağı takılınca öbür arkadaş da mermi atınca gözümün önünde öldü. O anda bana da gelebilirdi bir mermi. Çocuk arkasını dönüp de attı. Karşı karşıya gelip atmadı" diye konuştu.

"Bir uyuşturucu mevzusu geçiyor"

Şüphelinin rastgele ateş ettiğini söyleyen Ceylan, "Önünü dönüp karşı karşıya gelmedi. Kaçarken elini tuttu. Mermi yerden sekti, çocuğa öyle gitti. Çocuğun başka bir şeyi yoktu. Bu çocuğun abisinin uyuşturucu borcu mu varmış, bir uyuşturucu mevzusu geçiyor. Bunlardan da bir bilgim yok" şeklinde konuştu.