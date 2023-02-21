İstanbul’da vahşet! Eşini bıçaklayarak öldürdü, annesini yaraladı!

Olay, önceki gece saatlerinde Çekmeköy Nişantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Volkan Yüksekova (30), 4 çocuğunun annesi Gülistan Yüksekova (27)'yı evlerinde defalarca bıçakladı. Yüksekova daha sonra evden dışarı çıktığında annesi Ülkiye Yüksekova'yla karşılaştı. Annesinin ne olduğunu sorması üzerine saldırgan annesini de bıçakla yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Gülistan Yüksekova olay yerinde hayatını kaybederken, anne yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerin ortaklaşa çalışması sonucu başka bir mahalleye kaçan saldırgan Volkan Yüksekova yakalanarak gözaltına alındı. Genç kadının cenazesi dün Çekmeköy Emlak Konut Camii'ne getirildi. Yüksekova'nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nişantepe Mezarlığı'na defnedildi. Mezarlığa gelen yakınları ve mahalle sakinleri yaşanan olaya tepki gösterdi.