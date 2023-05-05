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Giriş Tarihi: 5.5.2023 09:44

İstanbul'da vahşet: Fabrika sahibi ofisinde öldürüldü

İstanbul'da korkunç bir cinayet işlendi. Otomobil yedek parçası üreten fabrikanın sahibi Mehmet Şen, alacak verecek meselesi olduğu belirtilen saldırgan tarafından ofisinde öldürüldü.

DHA
İstanbul’da vahşet: Fabrika sahibi ofisinde öldürüldü

Olay dün akşam saatlerinde Arnavutköy'de Erciyes sokakta meydana geldi. İddiaya göre 60 yaşındaki Mehmet Şen, fabrikasındaki ofisine gelen bir kişi ile bir müddet konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Mehmet Şen'e silahını doğrultan kişi 6 el ateş etti. Mehmet Şen, göğsüne aldığı 3 mermi ile ağır yaralanırken saldırgan fabrikadan kaçarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan fabrika çalışanları Şen'i kanlar içinde buldu. Haber verilmesi üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan fabrika sahibi Mehmet Şen, yazılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlatırken, saldırgan Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği Ekipleri ve Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu saldırının üzerinden 6 saat sonra Sarıyer'de göz altına alındı.

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İstanbul'da vahşet: Fabrika sahibi ofisinde öldürüldü
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