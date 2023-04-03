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Giriş Tarihi: 3.4.2023 22:32

İstanbul'da vahşet: Parçalanarak poşete koyulmuş bir bebek cesedi bulundu

İstanbul’da kan donduran bir olay yaşandı. Çöp konteynerinin yanında parçalanarak poşete koyulmuş bebek cesedi bulundu.

İHA
İstanbul’da vahşet: Parçalanarak poşete koyulmuş bir bebek cesedi bulundu

Olay, akşam saatlerinde Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, belediye temizlik işçileri tarafından sokakta çöp konteynerinin yanındaki direğe asılı bir poşet bulundu. Poşetin içine bakan belediye işçisi, parçalanmış bir bebek cesedi ile karşılaştı. Dehşet veren olay sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, bebeğin parçalanmış cesedi ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay hakkında konuşan mahalle sakinlerinden İbrahim Yarbağ, "Çöpten bir çocuk cesedi çıktı. Çöpçüler buldu ve polisi aradı. Daha sonra olay yerine polis ve ambulans geldi. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri geldi. Çocuğun parçalandığını ve çöpün yakınındaki direğe asılı olduğunu söylediler. Poşete koyup asmışlar. Allah ıslah etsin diyorum. Herkes çocuğu olsun diye servet harcar ama bazıları olduğu zaman çöpün içine atar" dedi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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İstanbul'da vahşet: Parçalanarak poşete koyulmuş bir bebek cesedi bulundu
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