İstanbul’da vicdanları sarsan olay: O para çocuğumun ameliyat parasıydı

14 SANİYEDE HIRSIZLIK



Polis güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde şüphelinin rahat tavırlarla ofise girdiği, 14 saniye içerisinde çantadan para ve altınları çalarak uzaklaştığı görüldü.



"O PARA AMELİYAT PARASIYDI"



Ofis bölümünün genelde boş kalmadığını söyleyen Betül Mert, "Burası normalde boş kalmaz ama, sanki o gün denk geldi. Patronumuz lavaboya gidiyor. O arkasını dönüp giderken hırsız ofise giriyor. Burada 3 ofis var. Sadece bu ofiste kamera yok. Gelip çantamın içindeki altınları ve cüzdanımı alıp gidiyor. Çantamın içinde çiftli burma bileziğim vardı. 8 bin TL nakit para ve 100 dolar vardı. Şu anki değeri ortalama 50 bin TL. Önemli olan benim bu parayı nerede kullanacağımdı. Çocuğumun gözünde sıkıntı var. O para ameliyat parasıydı. Bu ay ameliyat olacak. O para o yüzden toplanmıştı. Ben burada gece gündüz çalışıyorum. Benim aylarca süren emeğim 14 saniye içinde gitti" dedi.