İstanbul’da vicdanları sarsan olay! Yol kenarında bulundu!

"YENİ DOĞDUĞU BELLİYDİ, AĞLIYORDU"

Bebeği yol kenarına bırakan kadını gördüğünü söyleyen Emre İsmail, "29 Ekim sabahıydı. Buradan geçiyordum ben. Kadın buraya çantayı bıraktı. İçinde bebek vardı, kanlar vardı zaten. Buraya bıraktı sonra yukarı doğru gitmeye başladı. Sarhoş bir tipi vardı zaten. Bebek çantanın içindeydi ama çok gözükmüyordu. Ben de yakınlaşınca fark ettim. Ambulans geldi sonra. Yeni doğduğu belliydi, ağlıyordu. Götürdüler sonra" dedi.