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Giriş Tarihi: 9.2.2022 12:56

İstanbul'da vize dolandırıcılarına gözaltı!

İstanbul’da vize dolandırıcılarına gözaltı!

İstanbul'da Avrupa ülkelerine vize almak isteyen kişileri sahte vize şirketi kurarak dolandırdığı tespit edilen yabancı uyruklu Rustam K. ve birlikte hareket ettiği 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin yakalandıktan sonra yapılan detaylı sorgulamasında 40 ayrı soruşturmadan ve kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakılırken, Rustem K. ve 1 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da faaliyet gösteren bir şebeke, Avrupa ülkelerine vize danışmanlık hizmeti veren bir şirketin internet sitesinin 6 farklı benzerini kurarak, vize randevusu almak için telefon edenlerden ön ödeme alıyordu. Bu yolla birçok kişiden yüz binlerce lira para toplayarak, arayan kişilere randevular verildi. Şüpheliler randevunun adresini ise gerçek vize danışmanlık şirketinin adresi olarak gösterdi. Vize almaya giden çok sayıda kişi vize danışmanlık merkezinde randevularının olmadığını öğrenince dolandırıldıklarının farkına vardı. İhbarlar üzerine Siber Suçlarla Mücadele ekipleri 6 aylık çalışmanın ardından, 4 kişilik şebekeye Beylikdüzü ve Esenyurt'ta eş zamanlı operasyon düzenldi. Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişiden biri olan sahte kimlikle yakalanan yabancı uyruklu Rustem K'nın Türkiye'de de 40'ın üzerinde arama kararı olduğu ayrıca kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, Rustem K. ve 1 şüpheli tutukladı.

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İstanbul'da vize dolandırıcılarına gözaltı!
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