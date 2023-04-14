İstanbul’da vücut geliştirme şampiyonu evini yaktı!

İhbar üzerine mahalleye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapısı kilitli olduğu için eve giremedi. Evdeki eşyaları ateşe verdiği iddia edilen vücut geliştirme şampiyonu Onur Genç, kucağındaki köpeğiyle balkonda mahsur kaldı. Zaman zaman içeri girmeye çalışan ancak başaramayan Genç, köpeğini kurtarmak için aşağı atmaya çalıştı. Daha sonra kendisi de aşağı atlamaya çalışan adama, çevredekiler ve itfaiye ekipleri atlamaması yönünde telkinde bulundu. İtfaiye ekipleri, balkondan atlamaya çalışan Onur Genç'in üzerine hortumla su sıkarak engellemeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda kapıyı kırarak içeri giren ekipler, yangını söndürdü. Onur Genç'i ekipler güçlükle kontrol altına aldı. Ekiplerin, ambulansa götürme isteğine direnen Genç'e, bina sakinleri de tepki gösterdi. Genç, annesinin de yardımıyla bir süre sonra ambulansa binmeye ikna edildi. Evdeki eşyaların bir bölümünün tamamen kullanılmaz hale geldiği belirlendi.