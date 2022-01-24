İstanbul’da yağan kar sürücülere zor anlar yaşattı! Yollar çarpışan arabalarla doldu

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Bağcılar'da gece karla kaplı yolda araçlar bir anda kaymaya başladı. Kayan 10 araç birbirine çarparken yaşanan o anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.
PENDİK'DE 4 KİŞİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA KAMERADA
Pendik'te park halindeki otomobile buz tutan yoldan kayarak inen otomobil park halindeki otomobile çarptı. Otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin vurduğu 1 kişi yaralandı. Kaza anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Havanın soğuması sonrası buz tutan yolda duramayan otomobil yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Park halinde bulunan otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Park halindeki otomobile arkadan vurma sonrası otomobil önünde bulunan bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle adam yere düştü. Kazada otomobil önünde bulunan 1 kişi yaralanırken 3 kişi yara almadan kurtuldu. Kaza anları vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Bağcılar’da karla kaplı yolda araçlar kaydı! 10 araç birbirine girdi | Video
MALTEPE'DE ARAÇ DEREYE UÇTU
Kaza, saat 07.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi, Palmiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 DGG 490 plakalı Faik Okyay yönetimindeki otomobil, buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre kayarak Çamaşırcı Deresi'ne uçtu. Kazada otomobilde bulunan sürücü Faik Okyay ile oğlu Hasan Okyay yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dereye merdiven uzatarak yaralıları bulunduğu yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı baba ve oğul sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan sağlık çalışanı yaralıya müdahale etmek yerine, görüntü almak isteyen basın mensuplarını engellemeye çalıştı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor | Video
"AŞAĞIYA DOĞRU DEREYE UÇTU"
Görgü tanığı Selahattin Korkmaz, " Sokağın başından kardan dolayı araç kaydı. Aşağıya doğru gelerek dereye uçtu. Araçta iki kişi vardı. Durumları iyiydi. Belinden yaralanmış" dedi.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Bir anda yoğun yağışla beyaza bürünen asfalt, sürücüler için kabus oldu. Bazı sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtulurken bazıları ise duramayarak önündeki araçlara çarptı. Bir vatandaş ise kayak takımlarıyla sokakta kayak yaptı.
İstanbul Anadolu Yakası'nı etkisi altına alan kar yağışı, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtulurken, bazı sürücüler ise kayarak diğer araçlara çarptı. Pendik Köprüsü mevkiinde dörtlülerini yakarak duran bir otomobil sürücüsü arkadan gelen araçların kaza yapmasına sebep oldu. Kazadan sonra bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Ataşehir Örnek Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir Özel Halk Otobüsü metrelerce sürüklendi. Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde kar yağışını fırsat bilen bir vatandaş kayak takımlarını giyinerek sokak arasında kaydı. Yakacık, Çavuşbaşı, Kurtköy ve Çekmeköy'de yolların beyaza bürünmesiyle araçlarıyla drift yapan sürücüler tehlikeli anlara sahne oldu. Yakacıkta drift yaparak ilerlemeye çalışan lüks cip sürücüsü, aracın etrafında ittirmeye çalışanlara çarpmaktan kılpayı kurtuldu. Ataşehir'de yokuş aşağı inemeyen bir taksi sürücüsüne çevredekiler sağdan ve soldan iterek destek oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.