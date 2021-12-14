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Giriş Tarihi: 14.12.2021 18:46 Son Güncelleme: 14.12.2021 18:55

İstanbul’da yağışlarla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 89’a kadar yükseldi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da yağışlarla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 89’a kadar yükseldi

İstanbul'da yağışın etkisiyle birlikte trafik yoğunluğu da arttı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentteki trafik, saat 18.00 itibarıyla yüzde 89'a kadar çıktı

Sabah saatlerinden itibaren gün boyu devam eden sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yolları, ana arterler ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Haramidere mevkisi Avcılar istikameti yan yolda araçlar yavaş ilerlerken, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

REKOR YOĞUNLUK!


TEM Otoyolu'nda da Gaziosmanpaşa Seyrantepe mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Bağcılar Esenyurt arasında trafik ağır ilerlerken, Eminönü'nden Ortaköy'e kadar olan sahil yolunda da yoğunluk oluştu.

İstanbul'da trafik kilitlendi! | Video


Kentin Anadolu Yakası'nda ise TEM Otoyolu'nda Kavacık Ataşehir arasında, D-100'de ise Kadıköy Maltepe arasında trafik çift taraflı olarak yoğunluk yaşandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü trafik yoğunluğu gözlenirken, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'daki sağanak yağış nedeniyle İstanbul'un birçok bölgesinde maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldi. Kavacık bölgesinde bir otomobile hafif ticari araç arkadan çarptıktan sonra araç çekici ile çekildiği sırada aracın motor kısmında yanma meydana geldi. Çekici üzerindeki alevlenen araç ekipler tarafından söndürüldü.

YOĞUNLUK YÜZDE 89 OLARAK ÖLÇÜLDÜ


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 18.00 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü. Saatler ilerledikçe yoğunluk düşmeye başladı.

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İstanbul’da yağışlarla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 89’a kadar yükseldi
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