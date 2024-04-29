İstanbul’da yağışlı günler başladı, hava sıcaklıkları düştü

Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağış İstanbul'u da etkisi altına aldı. Pazar gününden itibaren yazdan kalma hava yerini serin ve yağışlı havaya bıraktı. 22 derecelerde seyreden hava sıcaklığı da 9 derece birden düşerek 13 derece civarında oldu. Haftasonu etkili olan yağışlar hafta başında da hissedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanları tarafından yapılan açıklamada ise İstanbul'da 3 gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklediği yağışların bir günlük aradan sonra haftasonu da etkisini sürdüreceği kaydedildi. İstanbul'da, Salı günü için yağışla birlikte 14-18 derece, Çarşamba günü için 14-17, perşembe günü içinde 13-17 derece sıcaklık beklentisinin olduğu ve Perşembe günü güneşli havadan sonra tekrar Cuma ve Cumartesi Pazar günü yağışlı havanın devam edeceği hava sıcaklığının da 19 derece civarında olacağı kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanları nümüzdeki bir hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Türkiye ile birlikte İstanbul'da da etkili olacağı sağanak yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkat etmesi istendi.