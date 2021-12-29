İstanbul’da yağışlı günler başladı! Yağmurla birlikte trafikteki yoğunluk yüzde 81 oldu

İstanbul'da ara ara devam eden sağanak yağış nedeniyle trafikte adeta kilitlenme yaşanıyor. Okulların açık olması ve işyerlerindeki servislerin saat 17-00 itibariyle yollarda olması İstanbul trafiğini son günlerde çekilmez hale getirdi. Yüzde 70'in altına düşmeyen yoğunluk haritası Çarşamba günü saat 18.00 itibariyle yüzde 81 olarak ölçüldü.



Saat 15.00'den itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle İstanbul trafiği adeta kilitlenme noktasına geldi. Sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yolları, ana arterler ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.



TEM Otoyolu'nda da Gaziosmanpaşa Seyrantepe mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Bağcılar Esenyurt arasında trafik ağır ilerlerken, Eminönü'nden Ortaköy'e kadar olan sahil yolunda da yoğunluk oluştu.



Kentin Anadolu Yakası'nda ise TEM Otoyolu'nda Kavacık Ataşehir arasında, D-100'de ise Kadıköy Maltepe arasında trafik çift taraflı olarak yoğunluk yaşandı.. İstanbul'daki sağanak yağış nedeniyle İstanbul'un bir çok bölgesinde maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 18.00 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 81 olarak ölçüldü. Yağışlı havanın hafta sonuna kadar aralıklı olarak devam edeceği kaydedildi.