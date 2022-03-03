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Giriş Tarihi: 3.3.2022 19:17 Son Güncelleme: 3.3.2022 19:51

İstanbul'da yağmur altında Rusya protestosu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da yağmur altında Rusya protestosu

Rusya’nın Ukrayna'ya askeri işgali nedeniyle İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar 8. günde de saldırıyı protesto etti.

Beyoğlu'ndaki Odakule önünde toplanan çoğunluğu kadın olan Ukraynalılar grubu, "Yaşasın Ukrayna" ve "Savaşa Hayır" yazılı dövizler taşıyarak slogan attı.

Ukrayna ve Türk bayrakları da açan göstericiler, Putin'in Ukrayna'yı işgalinden vazgeçmesini NATO'nun hava sahasını kapatmasını Rus uçaklarının Ukrayna'yı bombalamasına engel olunması istendi. Ukraynalılar Rusyanın işgale son verinceye kadar, soğuk da olsa yağmur ve kar da olsa protestolarına devam edeceklerini kaydettiler. Ukraynalılar protestolarını devam ettirirken zaman zaman karla karışık yağmur ve dolu da yağdı. Odakule'de protesto gösterilerini tamamlayan Ukraynalı kadınlardan bir grup daha sonra İstiklal Caddesi'ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne geçerek protestolarını devam ettirdi. Ukraynalıların bu protestolarına yoldan geçen yerli ve yabancı vatandaşlar da slogan atarak destek verdi.

Gruptakiler, burada bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

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İstanbul'da yağmur altında Rusya protestosu
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