İstanbul’da yağmur trafiği felç etti

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle megakentin trafiği felç oldu. İBB trafik yoğunluk haritasına göre, yoğunluk yüzde 87 seviyelerine ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gün içerisinde etkili olan sağanak yağış, akşamüstü etkisini artırarak devam etti. Megakentte mesai saatinin bitimiyle birlikte evlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, trafikte yoğunluğa neden oldu. İstanbul'un durma noktasına gelen trafiği adeta felç olurken, İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğu yüzde 87 seviyelerine ulaştı.