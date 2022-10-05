İstanbul’da yangın paniği! 4 kişi hastaneye kaldırıldı

BİNA SAKİNLERİ KENDİLERİNİ DIŞARI ATTI

Bu sırada binada oturan çok sayıda kişi, hızla binayı boşaltarak sokağa çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına kısa sürede müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4 kişiye ilk müdahaleyi yaparak kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.