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Giriş Tarihi: 7.1.2023 19:58 Son Güncelleme: 7.1.2023 19:58

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın (8 Ocak Pazar) Sarıyer'de düzenlenecek bir etkinlik kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

AA
İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince Volkswagen Arena Spor Salonunda gerçekleştirilecek bir etkinlik kapsamında, 8 Ocak Pazar saat 08.00'den etkinlik bitimine kadar Maslak Ayazağa Caddesi (iki yönlü) ve Hadım Koruyolu Caddesi trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Bu yollara alternatif güzergahlar Büyükdere Caddesi, Cendere Caddesi, Okul Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Maslak Söğütözü Caddesi ve Maslak Akasya (Anka) Sokak olacak.

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İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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