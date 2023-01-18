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Giriş Tarihi: 18.1.2023 17:33

İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i anma programı için, Şişli'de yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kapatılan yollar yerine alternatif güzergahlar kullanılabilecek.

İHA
İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

2007 yılında öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 16. ölüm yıl dönümü nedeniyle Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği tarafından Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü için yapılacak anma nedeniyle yarın saat 11.00 itibariyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

KAPATILACAK YOLLAR

Valilikçe yapılan açıklamaya göre, Halaskargazi Caddesi (Osmanbey kavşaktan Taksim İstikametine), Ergenekon Caddesinden Pangaltı Kavşaktan Mecidiyeköy İstikameti, Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Cadde Girişinden) Zafer Sokak Şişli İstikameti trafiğe kapatılacak.
Bu yollara alternatif olarak Taksimden gelen akım Valikonağı Caddesine, Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek.

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İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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