İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 6,3 milyon lirayı kaçıramadan yakalandılar

TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK MİKTAR

Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Aramalarda yasa dışı bahis hesaplarının tutulduğu iki defter, iki ruhsatsız tabanca, dört şarjör, 238 mermi, çok sayıda dijital materyal ve suçtan elde edilmiş 6 milyon 300 bin lira nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen para; Türkiye genelinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.